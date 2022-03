Néstor Villanueva aseguró que desea recuperar su matrimonio con Flor Polo y así poder volver a tener una vida en familia junto a sus dos hijos. Luego de asegurar que no tiene una relación sentimental con Sofía Cavero, con quien fue captado al interior de su camioneta, el cantante de cumbia indicó en “América hoy” lo siguiente: “Me arrepiento de haber tenido muchos errores en mi matrimonio, niego absolutamente que haya sido por infidelidades. Amo a mi esposa, quiero recuperar a mi esposa, quiero recuperar a mi familia y pienso que mis hijos no deben vivir con padres separados”. Al final de su pronunciamiento, el artista no pudo evitar derramar unas lágrimas y recibió unas palabras de aliento por parte de las conductoras del magazine. Video: América TV