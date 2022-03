Magaly Medina sobre Anthony Aranda: “Me sigue pareciendo antipático”

Durante la última edición de su programa, Magaly Medina habló de lo último que dijo Anthony Aranda, novio de Melissa Paredes, sobre su cercanía con la hija de la modelo y Rodrigo ‘Gato’ Cuba. La popular ‘Urraca’ no dudó en volver a criticar al bailarín y aseguró que todavía no logra simpatizar con él. “Se cree influencer. Ahora, él está luciendo su nuevo look, pero me parecía, por ese ceño fruncido, y me sigue pareciendo antipático. Han visto que ellos dicen que se ‘divierten solos’ y que no les gusta el ruido y la gente, es que no tienen amigos, tienen que hacer su grupo de a dos”, comentó la conductora. Video: ATV.