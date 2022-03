‘Florcita’ Polo se emocionó al escuchar a su pequeño entonar una de las canciones más representativas de su padre. “Se me puso la piel de gallina”, afirmó.

Flor Polo visitó, este miércoles 30 de marzo, el set de ‘‘En boca de todos’’ para hablar del final de su relación con Néstor Villanueva. La hija de Susy Díaz estuvo con la camiseta de la selección peruana luego del triunfo de Paraguay y junto al menor de sus hijos. Durante un momento, el pequeño, que es nieto del recordado Augusto Polo Campos, tomó el micrófono y comenzó a cantar “Contigo Perú”. Tula Rodríguez felicitó al niño, mientras que ‘Florcita’ no pudo ocultar su emoción. “De verdad que me emociono mucho, se me pone la piel de gallina como todos los peruanos. Recuerdo mucho a mi padre y él está vivo en los corazones de todos los peruanos. Gracias, papá, por hacer el himno de todo el Perú”, indicó. Video: América TV.