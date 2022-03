Vania Bludau evitó declarar sobre sus problemas con Mario Irivarren: “Yo no vivo de la TV”

Vania Bludau fue abordada por las cámaras de “Amor y fuego” algunas horas antes de que anunciara públicamente el fin de su relación con Mario Irivarren. La influencer fue cuestionada sobre sus problemas con el chico reality, pero evitó responder. “Yo no trabajo en televisión hace tiempo, no vivo de la tele. Me siento como Kim Kardashian. Yo no tengo por qué responderte porque no es tu incumbencia”, respondió a la reportera del programa de Rodrigo González y Gigi Mitre. Video: Willax