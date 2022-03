Previo al Perú vs. Paraguay, el aficionado más famoso de la selección peruana fue comprometido por un periodista, quien no recordó que su cabello es parte de su creencia.

A pocas horas del duelo decisivo de la selección peruana, el ‘Hincha israelita’ fue entrevistado por “América hoy” para conocer sus sensaciones sobre este duelo. Sin embargo, el famoso seguidor no esperaba ser comprometido por el reportero del programa, al pedirle que, si ganaba la bicolor, se cortara el cabello. El fanático aclaró que debido a su creencia religiosa no podía cumplir con esta promesa y recibió el apoyo de las conductoras, quienes llamaron la atención a su compañero. “Somos imagen y semejanza de Dios, por lo cual no podemos cortarnos el cabello”, precisó. Video: América TV.