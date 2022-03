Sofía Cavero contó detalles de lo que pasó en la camioneta de Néstor Villanueva

Néstor Villanueva ha ocupado los titulares de muchos medios de comunicación luego de ser captado con una desconocida bailarina que responde al nombre de Sofía Cavero. La artista negó tener algo con el cantante, ya que apenas lo conoce y son amigos. “Yo recientemente lo he conocido, no me hizo ninguna propuesta indecorosa. El tiempo que estuvimos brindado, hemos estado hablando de la música con una amistad”, señaló. Asimismo, aclaró que tuvo que subirse a la camioneta del músico, pues la madre de su acompañante ya estaba descansando y no podían brindar en su departamento. ”No, aparte no es que yo quise subirme, sino que mi amigo me dijo que tomemos ahí porque su mamá ya estaba descansando. Como lo veía tan contento que quería brindar conmigo, yo acepté. Se pasaron las horas volando”, explicó. Video: Willax TV