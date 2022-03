Néstor Villanueva se presentó en el programa “Amor y fuego” para explicar el ampay en el que aparece con la bailarina Sofía Cavero dentro de su auto. El cantante y aún esposo de Florcita Polo aseguró que no tiene una amistad con ella y que no la conoce; sin embargo, reconoció que cometió un error. Según el intérprete, él se quedó dormido durante la madrugada debido a que no quería manejar luego de haber bebido alcohol. “Fue mi error decirle que suba a mi carro. (…) Sí, quiero recuperar a Flor”, expresó. Video: Willax TV.