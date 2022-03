Yo soy: Jorge Henderson recibe emotiva sorpresa de su hija por su cumpleaños

Este 28 de marzo, Jorge Henderson cumplió 67 años y, por ello, recibió una inolvidable sorpresa en ‘‘Yo soy, duplas perfectas’’. Sus compañeros del programa le prepararon una emotiva celebración en este día tan especial, donde invitaron a su hija Antonella: “Quiero decirles a todos que me están regalando el mejor año de mi vida, me siento súper contento. Desde el primer día que llegué (a Yo soy) Katia me abrió las puertas, Maricarmen, Adolfo (...) Qué importante es lo que está demostrando Rayo en la botella y Latina, que uno puede tener los años que quiera, pero si tienes la experiencia y tienes las ganas y la pasión, eres útil”, mencionó. Video: Latina