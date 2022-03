Durante la última edición de “Amor y fuego”, Rodrigo González y Gigi Mitre comentaron sobre la discusión protagonizada por Adolfo Aguilar y Mauri Stern, en una reciente edición de “Yo Soy”. “Me deja como los Oscar: pensando si es real o es montado”, inició su mensaje ‘Peluchín’. Por su parte, Gigi le respondió: “Para mí, Mauri (Stern) quiso hacer el papel que siempre hace, de malo. En cambio, Adolfo sí le contestó con argumentos, lo puso en su lugar. (...) Insisto, todo empezó como broma, pero cuando (Mauri Stern) vio que a Adolfo no le gustó la broma, y no se iba a quedar callado, todo se distorsionó”. Ante esto, el conductor compartió su punto de vista sobre la reacción del conductor y lo apoyó. Además, consideró que Stern habló sobre temas que no le competían como jurado: “Lo puso en su lugar. Qué desubicado es. Aparte, quitarle autoridad a un presentador, frente a los participantes, es minimizarlo. De repente no le hace gracia lo que hace Adolfo, pero decirle que está ‘payaseando’ es una falta de respeto. Imagínate, ¿acaso él está ahí para decirle Adolfo si está presentando bien o no? Ese no es el rol de Mauri. Qué bueno que le ponga ‘el pare’. Parece que (Adolfo) ha regresado recargado y con ganas de no aguantar nada a nadie”. Video: Willax