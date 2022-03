La psicóloga Lizbeth Cueva se pronunció sobre las declaraciones de Mónica Cabrejos el último fin de semana, en las que denunció haber sufrido violencia sexual por parte de un comentarista deportivo. Criticó a quienes cuestionan cada vez que una mujer sale a contar haber sufrido de este abuso. “El miedo mayor de una víctima de abuso es que no te crean. No hablo porque de repente ‘no me van a creer’. Van a pensar que ‘estoy loca o exagerando’”, comentó la especialista. Por otro lado, Mariella Zanetti y Ethel Pozo revelaron que conocen al agresor y reafirmaron que ayudarán a su colega. Video: América TV.