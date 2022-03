Magaly Medina critica a Álvaro Paz de la Barra: “Este candidato queda mal”

Durante la última edición de su programa, Magaly Medina dejó de lado su conocido estilo de crítica hacia la farándula peruana y reflexionó sobre las últimas imágenes que se tiene de Sofía Franco, quien asistió a un evento junto a Álvaro Paz de la Barra, postulante a la alcaldía de Lima y esposo de la exconductora de televisión. La famosa ‘Urraca’ se mostró indignada por el proceder del alcalde de La Molina. “Paz de la Barra es un político que, con el fin de cautivar a sus votantes, puede ser capaz de hacer aparecer a toda su familia juntas, abrazando a Sofía. Las ‘interioridades’ de ellos, como pareja, no las sabemos. Lo que sí conocemos es la cara que públicamente han mostrado. (...) Este candidato (a la alcaldía de Lima) queda mal porque yo no creo que apareciendo con la mujer, a la que tanto humilló, los votantes vayan a cambiar su simpatía hacia él. Yo no lo creo. Eso se manchó y va a ser bien difícil olvidarlo”. Video: ATV.