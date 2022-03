Jada Pinkett Smith habló de su condición por primera vez en un episodio de “Red Table Talk”, en 2018. En dicha grabación, llevó puesto en su cabeza un turbante. “Estoy lidiando con algunos problemas de pérdida de cabello”, dijo la esposa de Will Smith. “Un día estaba en la ducha y de repente tenía en mis manos mechones enteros de pelo que se estaban cayendo. Fue uno de esos momentos en mi vida en los que me quedé literalmente temblando de miedo”, agregó. People en Español mencionó que la actriz sufre una enfermedad autoinmune que le provoca alopecia. Esto se conoce como “pérdida de cabello incontrolable”, según el portal Merck’s Manual of the Materia Médica.