Flor Polo evita hablar de Sofía Cavero tras ampay con Néstor Villanueva: “Es madre igual que yo”

Flor Polo y Susy Díaz se enlazaron este lunes 28 de marzo con “Amor y fuego” para declarar sobre su incursión en la política. Sin embargo, fue consultada sobre cómo lleva su separación con Néstor Villanueva: “Creo que cuando uno da mucho por su relación y las cosas no cambian, tiene que seguir adelante”. Asimismo, también le preguntaron sobre Sofía Cavero, la mujer con la que fue captado su aún esposo dentro de un carro en situaciones comprometedoras; sin embargo, evitó hablar mal sobre ella. “Prefiero no comentar nada al respecto. Es mamá igual que yo (...) Para mí no ha sido fácil esta semana, he tenido que trabajar y he tenido que ser fuerte”, sostuvo. Video: Willax