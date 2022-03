La conductora Ethel Pozo lamentó que personas consideren que el testimonio de una mujer no sea suficiente para denunciar a alguien por agresión sexual, refiriéndose al caso de Mónica Cabrejos.

Ethel Pozo y los demás conductores de “América hoy” hablaron del fuerte testimonio de Mónica Cabrejos, quien días atrás contó que fue ultrajada sexualmente por un periodista deportivo. La presentadora expresó su indignación ante quienes no respaldan las declaraciones de la denunciante. “Una lástima lo que nos está contando. Como hay esta droga que no deja residuos, entonces viene el tema de que uno tiene que probar, como si el solo testimonio de la mujer no valiera. Impresionante”, dijo en vivo. Video: América TV.