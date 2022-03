La conductora Johanna San Miguel se mostró incómoda por los comentarios de María Pía Copello, quien insinuó que no estaba prestando atención a lo que pasaba en el programa.

Johanna San Miguel y María Pía Copello tuvieron otro enfrentamiento durante el último programa de “Esto es guerra” el 28 de marzo. Todo comenzó cuando Patricio Parodi hizo un reclamo contra los ‘combatientes’. La popular ‘Chata’ se mostró confundida por lo que pasaba y pidió que le expliquen la situación. No obstante, Pía le dijo que debería estar atenta a lo que ocurre en vivo. “Escúchame, no podemos estar bajo la conducción de un programa y estar en la luna de Paita”, señaló. Ante esto, Johanna no se quedó callada y le respondió con todo a su compañera. “¡La que está en la luna de Paita eres tú! Porque si tú supieras, podrías decirle a tu capitán: ‘Sabes qué cosa, estoy hablando yo’”, expresó indignada la representante de los ‘guerreros’ para luego seguir discutiendo con la influencer. Video: América TV