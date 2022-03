Ximena Hoyos sufre picadura de animal marino y preocupa a sus seguidores

Ximena Hoyos se comunica diariamente con sus seguidores a través de Instagram para contarles sus actividades. Este domingo 27 de marzo, la deportista fue a la playa a disfrutar de un día soleado sin imaginar lo qué sucedería después. La modelo fue picada por una malagua y pidió ayuda mediante sus historias: “Ayuda, me picó una malagua. ¿Qué debo hacer? De verdad me pica y me quema. Ayuda”, dijo y, a continuación, colocó una caja de preguntas para recibir consejos. Ante esta noticia, le aconsejaron que se frote arena caliente y con eso pudo mejorar: “Sí, me pasó al toque. Gracias”. Finalmente, ante la preocupación de sus seguidores, ella aclaró que no pasó nada grave: “Estoy bien, fue una malagüita. Creo que se están confundiendo con la raya que eso sí te saca el veneno y es todo terrible, que es peligroso, pero esto no. No pasa nada”. Video: Instagram.