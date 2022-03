El actor Will Smith defendió a su esposa luego de que Chris Rock se burlara de su enfermedad durante la premiación de los Premios Oscar 2022; sin embargo, decidió disculparse ante el público que presenció esta escena.

Will Smith se presentó en los Premios Oscar 2022 y ganó en la categoría de Mejor actor por la película “King Richard”. Este domingo 27 de marzo, minutos antes de su premiación, el también cantante protagonizó un inolvidable momento en el escenario tras golpear a Chris Rock por haberse burlado de la enfermedad de su esposa Jada Pinkett. Sin embargo, Smith no fue indiferente a su reacción y decidió disculparse ante su familia y el público en general: “Quiero pedirle una disculpa a La Academia. Quiero pedirle una disculpa a los nominados en mi categoría. (...) Me veo como el padre loco, pero el amor te hace hacer cosas locas”. Video: TNT.