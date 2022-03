Gisela Valcárcel: “Tomas un papel de víctima que a ninguno nos corresponde”

A través de su cuenta oficial de Instagram, Gisela Valcárcel compartió con sus fanáticos las actividades que se realizaba durante el pasado sábado 26 de marzo. “Aquí, escuchando buena música, con mamá”, comentó en un primer momento la famosa conductora. No obstante, sorprendió a su público tras mandar un mensaje de reflexión, en el que hacía hincapié sobre lo negativo que es estar fijándose en la vida ajena: “Si te comparas con los demás y miras lo que están haciendo, y no lo que te toca hacer a ti, no solo pierdes tiempo. Te sientes menos que los demás. Sientes y tomas un papel de víctima que a ninguno nos corresponde. Hoy, yo hago lo que me toca y soy feliz”. Este mensaje llega luego de que Karla Tarazona e Isabel Acevedo dijeran públicamente que ya no son cercanas a la ‘señito’. Por ende, los cibernautas aseguran que se trataría de una indirecta para ambas. Video: Instagram Gisela Valcárcel.