Tepha Loza participó en un divertido segmento para “Estás en todas”, donde tuvo que contar tres cosas que nadie sabía sobre ella. Fue así que la chica reality reveló que, pese a que muchos no le creen, le gusta comer mucho y lo suele hacer durante todo el día. “La gente piensa que yo hago dieta, y no hago dieta; te juro que no hago dieta”, comentó a la reportera de América. Ante esto, le preguntaron si también come frituras, como papas fritas, y respondió que es un elemento infaltable en sus platillos. “Todo. Si no es con papas fritas, no te como el sándwich”, reveló la modelo. Video: América TV.