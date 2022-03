No se amilanó. La conductora respondió firme y claro cuando mostraron imágenes de su adolescencia en su programa, antes de que se sometiera a una rinoplastia.

Natalie Vértiz y Jaime ‘Choca’ Mandros comentaron sobre sus cambios estéticos a lo largo de los años durante la emisión de “Estás en todas” la mañana de este 26 de marzo. Mientras pasaban la nota de el antes y después de personajes famosos, la reportera Ximena Dávila aprovechó para incluir en su nota a Natalie y ‘Choca’. Los conductores tomaron con humor el haber sido expuestos por sus cirugías estéticas en televisión nacional; no obstante, minutos más tarde, la pareja de Yaco Eskenazi dijo: “ La verdad no tengo nada que ocultar. Mira mis hijitos hermosos, ellos han sacado mis genes y los de su papá. Tampoco he cambiado tanto, yo sé mis límites , hasta ahí nomás”. VIDEO: “Estás en todas”