Mónica Cabrejos presentará en los próximos días el libro de su vida “Mujer publica”, donde dará detalles no conocidos de sus vivencias. Uno de los temas que más resaltó en la publicación fue cuando la conductora reveló que tuvo dos abortos: uno natural y uno por elección. La exbailarina aseguró que el feto tenía una malformación, por lo que tomó esta decisión. “Era un bebé que tenía una malformación, una malformación que no le iba a permitir tener una vida normal. Su expectativa de vida era de tres meses y, si llegaba a sobrevivir, no iba a tener una vida saludable, una vida funcional. Tampoco iba a ser una vida funcional para mí”, indicó en el programa de Beto Ortiz. Video: Willax TV.