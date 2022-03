Magaly Medina sobre Edson Dávila luego de sus comentarios contra ‘Chabelita’: “Se me ha caído”

Magaly Medina no dudó en arremeter contra los conductores de “América hoy” luego de escuchar los comentarios que hicieron sobre Isabel Acevedo. La conductora mostró su fastidio por la actitud que tuvo Edson Dávila, más conocido como ‘Giselo’, quien fue criticado por ‘Chabelita’ tras dar a entender que ella habría tenido una pareja cuando inició su relación con Christian Domínguez. Además, la ‘Urraca’ aseguró que estaría tomando esa posición para conservar su trabajo en América TV. “Las cosas que a veces la gente tiene que hacer por mantener su trabajo”. Por otro lado, la periodista le aconsejó no opinar sobre temas serios, pues considera que debería dedicarse solo a hacer bromas. “Es mejor que siga con sus chistes, como opinólogo no. Tú sigue con tus jueguitos, tus chistes”, expresó Magaly. Video: ATV