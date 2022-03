Andy Polo buscaría reunirse con Génesis Alarcón para lograr conciliación, según Magaly Medina

Magaly Medina no le perdona nada a Andy Polo por todo lo que presuntamente le ha hecho a su expareja Génesis Alarcón, quien lo ha denunciado por maltrato físico, psicológico y abandono de sus hijos. En esta oportunidad, volvió a referirse al tema para contar la nueva actualización del caso, ya que la defensa legal del jugador se ha puesto en contacto con la abogada de la madre de sus hijos con el fin de llegar a una conciliación, por medio de una reunión con la propia mujer. Por ello, la conductora resaltó: “Parece que Andy Polo no quiere reunirse con la abogada de Génesis Alarcón este lunes, sino con ella misma, porque saben que a ella la pueden convencer por dos soles (...) Bueno, pues, ahora, quieran o no, Claudia Zumaeta, la abogada de la señora, se va a reunir con la parte legal del jugador de fútbol”. Video: ATV