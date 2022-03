¡Se enfrentaron! En la edición de este 25 de marzo en “Yo soy, duplas perfectas”, Mauri Stern y Adolfo Aguilar protagonizaron un tenso momento después de la presentación de los imitadores de ‘José José'. Todo ocurrió al momento de emitir los comentarios, pues el exintegrante de Magneto le pidió al conductor que no distraiga al jurado mientras lleva a cabo las presentaciones de los participantes: “En el musical de ‘José José', estabas distrayéndonos, ¿te diste cuenta? Entonces, si quieres modular, y ese es tu trabajo, no estés distrayendo a los jurados mientras estamos viendo el musical”. Ante ello, Aguilar respondió: “Yo estaba cantando, nomás, tú no te distraigas, estate compenetrado en lo que tienes que hacer. Si tú estás concentrado en lo que tienes que hacer, nada te tiene que distraer”, mencionó Adolfo. Video: Latina