Pamela Franco incómoda con Christian: “Nuestra bebé no tiene por qué arrastrar tu pasado”

Pamela Franco está bastante fastidiada por el mediático enfrentamiento entre Christian Domínguez e Isabel Acevedo. Así lo reveló el propio cantante este miércoles 24 de marzo durante la transmisión en vivo de “América hoy”. Según contó, la integrante de Puro Sentimiento, ya le había advertido que sus declaraciones sobre su expareja afectarían a su familia y le había resaltado que estas no tenían por qué perjudicar a su pequeña hija. “No hemos peleado ni nada por el estilo. Ella sí está incómoda y molesta porque me dijo: ‘Te lo dije’. Tengo que pedirle perdón por ensuciar su felicidad con mi pasado. Ella me dijo: ‘Allí está nuestra bebé, ella no tiene por qué arrastrar (su pasado)’. Yo le dije que tenía razón”, acotó Domínguez. Video: América TV