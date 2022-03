Magaly Medina sobre Christian Domínguez: “Hasta ahora me pregunto qué le ven”

Magaly Medina no deja de asombrarse de todos los líos en los que está metido Christian Domínguez con sus exparejas y las diferencias que han tenido entre ellas mismas. Esto se dio después de que la bailarina Isabel Acevedo y el cantante empezaran a hablar sobre el fin de su relación y demás especulaciones. En ese sentido, la conductora señaló: “Toda esta palabrería barata porque yo no pienso que este sea galán de galanes. Yo hasta ahora me pregunto qué le ven a este muchacho. Es un mujeriego como creo que lo son muchísimos hombres, pero este se establece y tiene hijos hasta tres años (...)”.