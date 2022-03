Karla Tarazona critica a Ethel Pozo y a Gisela Valcárcel por apañar infidelidad: “Fueron partícipes”

Karla Tarazona estuvo presente en el programa de “Amor y fuego” para opinar sobre las disculpas que le ofreció Isabel Acevedo en vivo; sin embargo, durante la entrevista mencionó a Ethel Pozo y a Gisela Valcárcel. La conductora de televisión dijo que el programa “El gran show” apañó la infidelidad de Christian Domínguez: “En esa época sí fue muy duro porque en vez de recibir apoyo parecía que me refregaban en la cara la situación y me decían: ‘Mira, ah’. Para mí fueron partícipes todas las personas porque, ahora que todos admiten la situación, ahora sí es: ‘Todos sabíamos’, pero nadie dijo nada en su momento”. Asimismo, Karla afirmó que la vetaron del programa: “Hasta el día de hoy me pregunto el porqué (...). Efectivamente fueron muchos años que yo no pisé ese canal”. Finalmente, ella contó el motivo y explicó que Rodrígo González reprodujo un audio en donde se afirmaba que Domínguez ganaría el concurso. Video: Willax TV.