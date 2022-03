Ivana Yturbe anuncia ‘súper closet sale’ a precios muy económicos: “Hay cosas bien bonitas”

Ivana Ytube estuvo de invitada en el programa “En boca de todos”, el 25 de marzo, y reveló que hará un ‘closet sale’ de toda la ropa que no podrá llevar a Trujillo. No obstante, lo que sorprendió a todos los televidentes fue el precio al que rematará las prendas, pues reveló que muchos de sus vestuarios estarán a la venta desde cinco soles. “Todo mi closet de Lima, el día hoy tenemos un ‘closet sale’ desde 5 soles porque no me lo puedo llevar todo hasta Trujillo. Así que estén atentos”. La modelo se mostró feliz por la nueva vida que está empezando en Trujillo al lado de su esposo Beto Da Silva, motivo por el cual desea vender la ropa restante que aún tiene en Lima. Video América TV