Edson Dávila se ‘desmaya’ en vivo al enterarse de que ‘Chabelita’ ya no lo considera su amigo

¡No aguantó! Edson Dávila se metió en problemas con Isabel Acevedo al dejar entrever que ella le habría sido infiel a su amigo Kervin Valdizán con Christian Domínguez. Ante esto, la bailarina salió a defenderse y dijo estar decepcionada, pues consideraba a Edson su amigo. Estas declaraciones no pasaron desapercibidas y durante el programa del 25 de marzo de “América hoy” el conductor lamentó haber perdido la amistad de ‘Chabelita’, por lo que cayó al suelo para demostrar lo afectado que estaba por sus palabras. “Brunella me preguntó, y en mi inocencia respondí. Fuera de bromas, no he podido dormir”, expresó el bailarín mientras seguía tendido en el suelo. Video: América TV