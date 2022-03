Carlos Vílchez furioso por presunto gol no cobrado en Perú vs. Uruguay: “Esto es un robo absoluto”

Carlos Vílchez no pudo evitar referirse al polémico gol no cobrado durante el partido Perú vs. Uruguay del último jueves 24 de marzo y que podría haber definido el pase de la selección nacional al Mundial Qatar 2022. A través de un video en su Instagram oficial, el actor de JB en ATV se mostró bastante indignado por lo ocurrido y aseveró que se debió protestar para que el árbitro Anderson Daronco acudiera al VAR y comprobara la validez del tanto. “Señores, qué vergüenza, una vez más nos roban un partido. No lo podemos creer de verdad. ¿Qué está pasando? Esto es un robo absoluto. El mundo entero ha visto que esto ha sido gol, la pelota entró, ¿y por qué c*** no reclamamos?”, señaló Vílchez. Video: Instagram