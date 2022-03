Los conductores de “En boca de todos” revelaron su score para el partido Perú vs Uruguay. Sin embargo, Tula Rodríguez no solo mencionó su resultado ideal para el partido de la selección peruana, sino que hizo una promesa ante las cámaras de “América espectáculos”. La conductora de televisión sorprendió con sus declaraciones. “2 a 1, vamos con fe, con gol de Cueva y mi sobrino ‘Orejita’ (...) Si gana, ¿qué hacemos?, me pongo de vedette nuevamente”, expresó entre risas. “Vamos a ir al mundial, sí se puede”, añadió. Video: América TV.