Tras las declaraciones de Isabel Acevedo en el programa de Magaly Medina, Pamela Franco aclaró detalles sobre su relación con Christian Domínguez. Mencionó que han dejado entrever que ella le mandaba mensajes al cumbiambero mientras estaba con la ‘Chabelita’. De ese modo, la cantante de “Puro Sentimiento” negó dicha versión: “Yo, frente a la cámara, te digo: ‘Yo no sé qué han encontrado, no sé qué inseguridades hayan tenido dentro de su relación y tampoco me importa’, pero si se refieren a mí, así completamente segura, de mí no han podido encontrar ningún mensaje, ni absolutamente nada”, dijo tajantemente. Video: América TV