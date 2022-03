Durante la última edición de su programa, Magaly Medina se tomó varios minutos para reflexionar sobre lo ocurrido en el partido de Perú y Uruguay. A pesar de que la conductora ha declarado en repetidas ocasiones que no es una apasionada por el fútbol, se sinceró con respecto a la polémica de un supuesto gol no convalidado a nuestra selección, y salió en defensa de ella. “Me he puesto de luto porque tengo que ser solidaria con los hinchas de mi país. Si bien es cierto, yo no soy admiradora del fútbol, toda mi vida he respetado a la hinchada porque respeto a mis amigos y compañeros de trabajo. Es una gran alegría para nuestro país cuando gana nuestra selección. Yo, justo, estaba mirando con mis chicos. Para mí, es escandaloso. Es realmente un escándalo lo que ha pasado. Es un escándalo a nivel mundial”, comentó. Video: ATV.