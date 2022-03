Karla Tarazona llama en vivo y responde a Isabel Acevedo: “Disculpas públicas aceptadas”

Karla Tarazona sorprendió a todos los espectadores de “Amor y fuego” al llamar en vivo al programa para responder a las disculpas públicas que le estaba ofreciendo la expareja de Christian Domínguez, Isabel Acevedo, quien habría estado con él mientras ellos aún mantenían una relación. En ese sentido, La conductora de “D’mañana” manifestó: “Yo también voy a dar por terminado todo esto. No he declarado a nadie porque no pienso meterme en un pleito de dos personas (...). Solo decirle que las disculpas públicas son aceptadas”. Los presentadores del magazine felicitaron a ambas mujeres por reconocer sus errores y tener buena actitud para mejorar la relación que tienen.