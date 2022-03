¡Tiene fe! Como todos los peruanos, Jorge Luna no pierde la esperanza de que nos clasifiquemos al Mundial Qatar 2022. Por ello, el conductor de “Hablando Huevadas” no dudó en acompañar a la selección hasta Uruguay para alentarla en este partido decisivo. De ese modo, a través de sus redes sociales, el humorista compartió los emocionantes momentos que se viven desde el Centenario de Montevideo y mostró cómo todos nuestros compatriotas demuestran que somos la mejor hinchada a las afueras del estadio. Asimismo, el comediante contó que se olvidó su camiseta pero, fiel a nuestro estilo, no faltó un peruano que le pudo facilitar una. Video: Instagram