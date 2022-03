‘Chabelita’ recuerda consejo de su madre por su romance con Christian: ‘’Ella me advirtió”

Isabel Acevedo se presentó en la edición de este jueves 24 de marzo de “Amor y fuego” y se quebró al recordar los consejos que le dio su madre antes de involucrarse sentimentalmente con Christian Domínguez. Por ello, le pidió perdón a su progenitora por todo el escándalo que ha tenido que presenciar: “Si yo tengo que pedirle disculpas a alguien es a mi madre, porque ella me advirtió”. Asimismo, Gigi Mitre resaltó que muchas veces uno se equivoca al enamorarse de algunas personas. “Yo sí te entiendo y me pongo en tu lugar. A cualquiera nos puede pasar que lamentablemente hay situaciones en la vida de que te enamoras de personas equivocadas. Y es cierto que, en ese momento, uno cree que no está haciendo algo malo”. Video: Willax.