Pamela Franco se enlazó este jueves 24 de marzo con “En boca de todos” y se pronunció sobre las declaraciones que emitió Isabel Acevedo en “Magaly TV, la firme”. La popular ‘Chabelita’ reveló que encontró el reloj de Pamela Franco en la habitación que compartía con Christian Domínguez. Al ser consultada al respecto, la integrante de Puro Sentimiento, al igual que su pareja, aceptó que dicho accesorio era de su pertenencia. “Sí, es verdad, pero no fue como se contó. Fue el día del ampay, ese reloj estaba roto porque se me cayó en el karaoke en donde estábamos. Luego, a la hora de irme a mi departamento, cogí mi celular y me olvidé completamente del reloj”, explicó la cantante. Video: América TV