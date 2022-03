Isabel Acevedo se presentó en el set de “Magaly TV, la firme” y no pudo evitar quebrarse al referirse al romance que vivió con Christian Domínguez. Según contó, en los últimos meses de su relación ya desconfiaba del cantante, sobre todo porque este se distanció de ella cuando empezó a conducir el programa “Se pone bueno” junto a Pamela Franco. “Yo le revisé el teléfono y temblaba. Recuerdo eso y me pongo mal porque era horrible. Dije: ‘Esto está mal, me tengo que alejar de esto’. Yo vivía dudando de él los últimos meses y lo hablé con un familiar suyo en su momento, pero me dijeron: ‘¿Qué podemos hacer? Tú lo conociste así'. Entonces me tocaba ‘apechugar’ y avanzar hasta donde yo podía. Yo dije: ‘Ya no puedo cargar más esa mochila’. Los últimos meses, cuando inició su programa, empecé a sentir más la lejanía”, relató. Video: ATV