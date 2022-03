Christian Domínguez pide disculpas a Karla Tarazona por hablar de su hijo: “Tiene toda la razón”

Christian Domínguez hizo mea culpa en “América hoy” por los últimos comentarios que realizó sobre el fin de su romance con Isabel Acevedo, los cuales involucran al hijo que tiene con Karla Tarazona. “A cada persona que hice daño le pedí disculpas. Afronté las consecuencias de mis errores. Y hoy vuelvo a pedir disculpas, porque por responder una simple pregunta con la verdad, por qué terminó mi relación (en referencia a Isabel Acevedo), he salpicado a la madre de mi hijo (Karla Tarazona). Le pido disculpas, porque debe estar incómoda por la mención de mi pequeño. Y tiene toda la razón, porque si yo, como padre, no me doy cuenta de que estoy tocando algo de mi hijo, ella, como madre, tiene todo el derecho de recordármelo”, dijo. Video: América TV.