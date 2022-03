Christian Domínguez aprovechó el espacio de “América hoy”, en la edición de este jueves 24 de marzo, para pedir disculpas públicas a Pamela Franco, ya que aseguró que está molesta con las respuestas a la entrevista de Isabel Acevedo en el programa de Magaly Medina. “Lo que voy a decir sí es para Pamela, no hemos peleado ni nada por el estilo, pero sí está incomoda y molesta porque me dijo: ‘te lo dije’. También pedirle perdón porque no tengo por qué ensuciar su felicidad con mi pasado. (...) Anoche me dijo: “Ella (la bebé de ambos) no tiene por qué arrastrar y mil disculpas por eso”, detalló. “Ella (Pamela) me aconsejó mucho y por eso estoy tranquilo y decir las cosas del corazón”, agregó. Video: América TV.