Luego de que Christian Domínguez reconociera que le fue infiel a Karla Tarazona con Isabel Acevedo, Ethel Pozo arremetió contra la ‘Chabelita’ por mentir y no aceptar que cometió un error al empezar una relación con el cumbiambero cuando este aún estaba con Tarazona, quien acababa de dar a luz. “Acá ella (Isabel) ensayaba con una mamá dando de lactar y estaban de pareja juntos. Perdóname, Isabel, con los años hemos caído en simpatía; ha pasado tiempo, somos, seremos humanos y nos equivocamos, pero no podemos mentir en televisión nacional porque los tiempos son distintos. Estas cosas me arden, me da cólera la deslealtad”, dijo la conductora de “América hoy”, quien recibió el respaldo de Brunella Horna y Edson Dávila, ya que ellos aseguraron haber sido testigos del engaño. Video: América Tv.