Susy Díaz a Néstor Villanueva: “Que no se queje cuando Flor quiera rehacer su vida”

Durante la última edición de “Amor y fuego”, se revelaron las imágenes en las que se ve a Néstor Villanueva saliendo en la noche junto a una bailarina. “Ha fingido, todos estos años, llevarse bien con Néstor. Ahora que ya puede, creo que quiere perderlo de vista”, dijo ‘Peluchín’ sobre la relación entre la excongresista y su exyerno. Después de transmitir el ampay, la producción del programa se contactó con Susy Díaz y Flor Polo para recoger sus opiniones. La exvedette dijo: “Ella viene a vivir acá (casa de Susy Díaz). Es por algo, ¿no? Ha intentado (volver con Flor Polo). Cuando vivía acá, él venía a rogarle. Con esta imagen, peor, ya no van a volver. Más bien, le va a presentar la demanda de divorcio y que lo firme por mutuo acuerdo. Que no se queje cuando Flor también quiera rehacer su vida”. Más delante, Flor también se manifestó sobre el tema. “Lo que él haga me tiene sin cuidado. Yo no tengo nada que ver con él, yo no tengo nada que ver con el papá de mis hijos”, aseguró. Video: Willax