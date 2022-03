Patricio Parodi sobre el beso con Luciana Fuster: “No es nada del otro mundo”

Patricio Parodi y Luciana Fuster son una de las parejas más mediáticas de chollywood. Luego del beso en vivo que le dio la popular ‘Lulú' durante el programa de “Esto es guerra”, el ‘Pato’ tuvo varias declaraciones: “No, qué me voy a poner nervioso. No es nada del otro mundo”. Asimismo, dejó en claro que esto no volverá a pasar: “En cámaras no. Nos cuidamos mucho”, dijo en una entrevista con América Espectáculos. Video: Willax TV.