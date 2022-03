Magaly Solier habló acerca de la polémica que se generó en torno a Stephanie Cayo, protagonista de “Hasta que nos volvamos a encontrar”. Respecto a los comentarios de quienes aseguraron que la modelo no representaba a la mujer peruana en la primera película nacional producida por Netflix, la galardonada actriz resaltó que no se debe restar valor a su colega, sino más bien apreciar la diversidad. “Cada quien tiene su forma de pensar y de ver las cosas. No me meto en el pensamiento de las personas que dicen que no nos representa. No todas las mujeres peruanas somos iguales y no todos pensamos de la misma manera, hay que respetar eso”, acotó la galardonada artista, quien participó en cintas como “Madeinusa” y “La teta asustada”. Video: América TV