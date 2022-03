Isabel Acevedo niega haber terminado con Christian Domínguez por su hijo: “Es mentira”

Isabel Acevedo visitó este miércoles 23 de marzo el set de Magaly Medina para responder a los comentarios vertidos por Christian Domínguez en las últimas horas. La bailarina dio sus descargos y desmintió al cumbiambero, quien señaló que su relación llegó a su fin porque la joven le dio a elegir entre ella y su hijo. “Por la parte que él se va es totalmente errada y errónea. Yo terminé con él por otra razón, yo me cansé de cargar su ‘mochila’ porque eso fue lo que yo le dije (...), pero él me quiere responsabilizar de los actos que, como padre, él debería asumir y ponerse los pantalones. En cambio, me quiere decir a mí que todo fue por el tema del niño. Es totalmente mentira”, aseguró. Video: ATV.