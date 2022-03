Isabel Acevedo manda carta notarial a Christian Domínguez por difamación

Tras las declaraciones que hizo Christian Domínguez, donde aseguró que terminó con Isabel Acevedo porque ella le prohibió que visite a su hijo, la ‘Chabelita’ le mandó una carta notarial por difamación. Por ello, este 23 de marzo, la bailarina se presentó en el programa de Magaly Medina junto a su abogado para explicar por qué decidió proceder legalmente contra el cantante, y pidió que se rectifique, porque estaba manchando su honra, según menciona la denuncia que interpuso. “Yo terminé con él por otra razón. Yo me cansé de cargar su mochila, y eso fue lo que le dije: ‘Mira, Christian, yo no puedo cargar tu mochila’, porque él tenía una serie de problemas; pero me quiere responsabilizar de actos que, como padre, él debería de asumir y tener los pantalones. Sin embargo, quiere decir que todo fue por el tema del niño, cosa que es totalmente mentira”, mencionó. Video: ATV