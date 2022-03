Christian Domínguez sobre su relación con Isabel Acevedo: “Hay cosas que no se han sabido”

Christian Domínguez se pronunció, este miércoles 23 de marzo, en “América hoy” sobre la entrevista que dará Isabel Acevedo en “Amor y fuego”. El cantante de cumbia explicó que muchos ya sabían sobre la causa de su separación con la bailarina y no entiende el porqué del escándalo en la actualidad. “Lo que he dicho, no lo he dicho recién. Todo el mundo lo sabía. Yo no quise hablar textualmente del tema, pero ella sí lo hizo cuando terminamos y me quedé callado. Hablar de esto es complicado porque es de mi hijo. Si su tema es mentir por tema económico, yo lo veo como amenaza, pero hay cosas que no se han sabido. Es preferible que deje todo ahí”, dijo el conductor. Video: América TV.