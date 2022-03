Christian Domínguez amenaza a ‘Chabelita’ por aceptar entrevista en “Amor y fuego”

Christian Domínguez se ponunció en el programa de “América hoy” y se refirió a Isabel Acevedo: “Ojo al piojo, hay cosas que no se han sabido, por eso pido paños fríos, por que hay cosas que no veo con ella, sino con familiares cercanos a ella que no me interesa tocar”. En ese momento, Brunella Horna opinó que esto le “parece una amenaza” y el cantante lo afirmó: “Efectivamente”. Por otro lado, Gigi Mitre reveló que la producción de “Amor y fuego” coordinó con Isabel para que ella se presente en el programa días antes, y Rodrigo González dijo que su asistencia ya estaba confirmada hasta el día de ayer; sin embargo, luego de la advertencia de Christian Domínguez, ella estaría conversando con su abogado para decidir si se presentará en el set o no. Video: Willax TV