Cassandra Sánchez descarta haberse hecho algún retoque facial: “Voy a dejar eso clarísimo”

Cassandra Sánchez utilizó su cuenta de Instagram para dar a conocer que se sometió a una pigmentación de labios en las últimas horas. La hija de Jessica Newton dio detalles de este proceso y aseguró que no fue nada doloroso, pero que sí tuvo algo de incomodidad al tener que mantener hidratada la zona por varias horas. Sin embargo, la también esposa de Deyvis Orosco dejó en claro que esta no fue una cirugía estética como se lo insinuó un seguidor. “No me hice los labios, me realicé un tratamiento de pigmentación en los labios. Voy a dejar eso clarísimo”, aseguró. Video: Instagram.