Patricio Parodi se pronunció sobre el beso que le dio Luciana Fuster frente a cámaras, en la edición del viernes 18 de marzo de “Esto es guerra”. El integrante de los ‘guerreros’, en declaraciones para “América Espectáculos”, dijo que le gustó la muestra de amor de su novia. “No pensé que me lo iba a dar”, comentó. Agregó que no se puso nervioso y aclaró que no lo volverían a repetir en televisión nacional. “En cámaras, no. Nos cuidamos mucho”, añadió el modelo. Video: América TV.